HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 07:29 | Son Güncelleme

ABD'li doktorlar, gün geçtikçe dünyaya yayılan ve her geçen gün yeni bir belirtisi ortaya çıkan koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini açıkladı. Yapılan incelemelerde bazı hastalarda halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit belirtilerinin olduğu tespit edildi.

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit

Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı insanlarda yeni tip koronavirüsün belirtilerinden birinin konjonktivit olabileceği konusunda uyardı.

Sputnik'in aktardığına göre, Çin'deki verileri inceleyen doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu tespit etti.

BAZI HASTALARDA TESPİT EDİLDİ

Çin'deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD'li doktorlar, 1099 Koronavirüs hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

Sadece Kovid-19'un, göz hastalığının nedeni sayılamayacağını hatırlatan ABD'li doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin koronavirüsle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu kaydetti.

KONJONKTİVİT NEDİR?

Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit, göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanmasıdır. Bu durum da göz içinde kanlanmaya yol açar. Göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını (sklera) kaplayan zara konjonktiva adı verilir. Hastalık da ismini buradan almaktadır.

İŞTE KORONAVİRÜSÜN BİLİNEN BELİRTİLERİ

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

KOVİD-19 NASIL BELLİ OLUR?

Şu aşamada hastanın eğer yurt dışı teması mevcut ise ya da yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas halindeyse yukarıdaki belirtileri gördüğü takdirde SABİM ALO 184 üzerinden bilgi almalı. Buradan yapılacak olan yönlendirmeye göre hastalar en yakın Sağlık merkezine ya da yönlendirme yapılan kuruluşa müracaat etmeli.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Kovid-19 tespit edilen hastalarda virüsün vücutta oluşturduğu etkileri ortadan kaldırmaya yönelik tedavi uygulanıyor. Örnek olarak birçok hastada olduğu gibi yüksek ateş mevcut ise bu ateşi düşürmek ve semptomları ortadan kaldırmak için gerekli tedavi uygulanıyor. Ya da hastanın solunum sıkıntısı mevcutsa bu sıkıntıyı gidermeye yönelik tedavi devreye sokuluyor. Birkaç semptom bir araya geldiğinde hastanın kronik problemleri de mevcutsa Kovid-19 ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
ABD'de 3 eyalet için seyahat uyarısıABD'de 3 eyalet için seyahat uyarısı
"Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı "Çin malı Covid-19 tanı kitleri" lisanssız çıktı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koronavirüs belirtisi ABD konjonktivit

En Çok Okunan Haberler

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

İtalya'da koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı iddia!

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Altun'dan koronavirüs paylaşımı! Madde madde sıraladı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Karantina arkadaşı arıyor! İlan verdi

Karantina arkadaşı arıyor! İlan verdi

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Erdoğan onayladı! Belediyelere koronavirüs için kaynak

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kentte isyan!

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Putin insanları evde tutmak için 800 aslanı sokağa mı saldı?

Diğer Haberler
ABD'de koronavirüs belirtileriyle gittiği acil servise alınmayan sigortasız genç hayatını kaybetti

ABD'de inanılmaz olay! Koronavirüs şikayetiyle gitti ama...

Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

Uruguay'da koronavirüs nedeniyle ilk can kaybı

ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 eyalet için seyahat uyarısı

ABD'de 3 eyalet için seyahat uyarısı

Hafter'in önde gelen komutanı öldürüldü! Türk SİHA'sı vurdu iddiası

Hafter'in önde gelen komutanı öldürüldü!

Netanyahu'yu omuzundan vurmuştu! Theresa Halsa hayatını kaybetti

Theresa Halsa hayatını kaybetti

Hollanda Çin’den ithal ettiği maskelerin 600 binini tek tek toplatıyor

Çin'den ithal edilen maskeleri toplatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.