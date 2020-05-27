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Koronavirüsün yeni merkezi Brezilya olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

ABD'de bir üniversite araştırması Brezilya'da Ağustos ayına gelindiğinde 125 bin kişinin Covid-29 nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini öngördü.

Koronavirüsün yeni merkezi Brezilya olacak!

Dünya Sağlık Örgütü, Amerika kıtalarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yeni merkezi haline geldiğini açıkladı. DSÖ Amerika Kıtaları Direktörü Carissa Etienne, "Kısıtlamaları hafifletmenin zamanı değil" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Amerika kıtalarında toplam 2.4 milyondan daha fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve toplam 143 bin kişi hayatını kaybetti. Latin Amerika, Avrupa ve ABD'yi günlük vaka anlamında geçti. Etienne, "Bölgemiz pandeminin merkezüssü hâline geldi, Brezilya'nın pandeminin sonuna kadar çok yolu var. Aynı zamanda Peru, Şili, El Salvador, Guatemala ve Nicaragua için endişelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Washington Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma Brezilya'da Ağustos ayına gelindiğinde 125 bin kişinin Covid-29 nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini öngördü.

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