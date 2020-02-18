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Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Çin'de kilit isim de öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

Koronavirüsüyle adeta kabusu yaşayan Çin bu sabah gelen son dakika haberiyle yıkıldı. Ölümcül koronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir mücadele veren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Çin'de kilit isim de öldü

Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda...

KARANTİNADA EN ÖNEMLİ GÖREV ONDAYDI

Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Wuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu.

Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.

Zhimming'in kaybı Çin halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KORKULAN OLDU, VİRÜS YÜZÜNÜ DOKTORLARA ÇEVİRDİ

Ayrıca, Hubei eyaletindeki Ezhou şehri Çin tıbbı hastanesinin eski müdürü Xu Depu'nun da geçen hafta perşembe günü virüsten öldüğü teyit edilmişti.

(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüsü çin Liu Zhimming

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ey Çin. Doğu Türkistana yaptığın zulmünü Allah size bırakır mı? Kurtuluşun tek çaresi İslama geçmek ve İslami şartlara göre yaşamak.
kim bilir belkide caresini bulmustu!!!
Amerika'nın Çin ile ekonomik olarak mücadelesi bı sekilde oluyor , kesinlikle ABD nin ürettiği bir virüs
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