HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronaya ilişkin dikkat çeken araştırma!

Koronaya ilişkin dikkat çeken araştırma!

11.05.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırma, Covid-19 geçirenlerin yüzde 60'ının, hastalığa yakalandıktan altı ay sonra bile en az bir semptomdan şikâyetçi olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Koronaya ilişkin dikkat çeken araştırma!

Fransa'da yapılan bir araştırma, hastanede tedavi görmüş Covid-19 hastalarının çoğunun aylarca, bu enfeksiyonun belirtisi olarak kabul edilen semptomları göstermeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

"Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon" adlı uzman dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Covid-19 geçirenlerin yüzde 60'ı, hastalığa yakalandıktan altı ay sonra bile en az bir semptomdan şikâyetçi olmaya devam etti. En sık görülen şikâyetlerin yorgunluk, nefes alma güçlüğü ya da kas ve eklem ağrısı olduğu aktarıldı.

Araştırmada Covid-19 geçirmiş kişilerin dörtte birinin hastalıktan altı ay sonra sadece bir değil, "üç ya da daha fazla semptomu" gösterdiği, yüzde 2'sinin şikâyetler nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Araştırmanın, hastanede tedavi görmüş bin 137 kişiden elde edilen verileri içerdiği açıklandı.

3'TE 1'İ İŞE DÖNEMEDİ

Araştırmacılar, hastalığı ciddi geçiren kişilerin semptomlarının da daha uzun süreli olduğunu tespit etti.

Araştırmanın sonuçları, bu hastalığın uzun süreli tesirinin, insanların iş hayatına etkisini de ortaya koydu. Altı ay sonra semptom göstermeye devam eden kişilerin üçte biri, henüz tekrar çalışmaya başlayamadığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın" "Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın"
Yüzde yüz etkili! ABD'de çocuklar için aşı izni çıktıYüzde yüz etkili! ABD'de çocuklar için aşı izni çıktı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.