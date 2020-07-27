Koronaya karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor

İlk etap deneylere 30 bin gönüllü katılıyor.Dünyada en fazla vaka sayısına sahip ülke olan ABD’de koronavirüse karşı aşı çalışmaları yürüten biyoteknoloji şirketi Moderna, dünyanın en büyük aşı denemesini başlatıyor. Şirketin aşı adayı, ABD hükümetinin desteklediği son aşama aşı denemelerinde hastalığa yakalanmamış 30 bin yetişkin üzerinde test edilecek.

COVE adı verilen denemeler Kovid-19'e karşı aşının geliştirilmesini, üretilmesini ve dağıtılmasını hızlandırmayı amaçlayan ABD hükümetinin Warp Speed Operasyonu kapsamındaki ilk deneme olacak.

Hükümet, büyük ölçekli insan denemelerine başlayacak ilk projelerden biri olarak seçtiği Moderna'nın aşı projesine yaklaşık bir milyar dolarlık destek sağlıyor.

ABD'de Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün birlikte çalıştığı Moderna tarafından geliştirilen deneysel aşının virüsten koruyacağına dair bir garanti bulunmuyor.

Bugün başlayacak son aşama insan üzerinde yapılan denemelerde deneklere gerçek aşı ve gerçek olmayan aşı enjekte edilecek. İki doz gerçek aşının yapıldığı gruptaki gönüllüler normal hayatlarına devam edecek ve bu gruptakilere virüsün bulaşması izlenecek.