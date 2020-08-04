Koronaya karşı etkili aşı bulunabilecek mi?

Bazı uzmanlar aşının bulunacağı konusunda iyimser. Ancak DSÖ Başkanı dahil kimi uzmanlar ise pek umutlu değil.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında koronavirüse karşı etkili bir ilacın belki de hiçbir zaman bulunamayacağını söyledi.

DSÖ Başkanı Tedros, dünya genelinde pek çok araştırmada klinik test aşamasına geçildiğini, insanları enfekte olmaktan koruyacak bir dizi aşı üretilmesini umduklarını, ancak bu aşıların koronavirüse karşı sadece birkaç ay bağışıklık sağlama olasılığı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hâlâ en etkili korunma yönteminin maske takmak, el hijyeni ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu belirten Tedros, "Hükümetler ve insanlara mesajımız çok açık: Bu kurallara uyun. Maske takmak herkes için bir dayanışma sembolü haline gelmeli" dedi. DSÖ Başkanı, ayrıca "normalleşmeye giden yolun" uzun olacağını ifade etti.

Almanya aşı konusunda iyimser

DSÖ Başkanı'nın açıklamalarına karşılık aşı konusunda daha iyimser olan uzmanlar da var. Almanya'da aşıların lisanslandırılmasından sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) bu konuda olumlu açıklamalar yaptı.