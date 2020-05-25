Koronaya karşı robotlu mezuniyet töreni!

Başkent Manila'da bulunan Senatör Renato Cayetano Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisesi'nin 170'ten fazla öğrencisi, koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerin iptal edildiği bir dönemde, son teknoloji ürünü robotlar sayesinde düzenlenen çevrimiçi törenle diplomalarını alabildi.
Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla yetkililerden mezuniyet belgelerini aldı.
Manila'daki okullarda mezuniyet törenleri salgın nedeniyle iptal edildi.