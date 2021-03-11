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  4. Koronaya yakalanan Esad apar topar Moskova'da hastaneye kaldırıldı!

Koronaya yakalanan Esad apar topar Moskova'da hastaneye kaldırıldı!

11.03.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Koronaya yakalanan Esad apar topar Moskova'da hastaneye kaldırıldı!

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile eşi Esma Esad'ın, Rusya’nın başkenti Moskova'da bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın korona virüse yakalanmasının ardından özel bir uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirildiği açıklandı.

Suriye'de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova'da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova'ya geldi.

Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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