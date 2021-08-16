Koronayı atlatanlar ne zaman aşı olabilir? Covid geçirenlere kaç doz aşı vurulur?

Daha önce bu süre 3 aydı ve covidi atlatanların, aşı yaptırmak için en az 3 ay beklemesi gerekiyordu. Sağlık Bakanlığı, aldığı yeni kararla bu süreyi düşürdü. Böylece koronavirüsü atlatan her bir vatandaş, daha kısa süre içerisinde covid aşısını yaptırabilecek.

KORONA GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) geçirenler, daha önce covidi atlattıktan 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Sağlık Bakanlığı aldığı kararın ardından bu sürenin 1 aya düşürüldüğünü açıkladı.

Böylelikle koronayı atlatanlar 1 ay sonra aşı olabilecek…

COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.

İlk iki dozu BioNTech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.

KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Korona aşısının yan etkileri, yapılan klinik çalışmaların ve aşı uygulamalarında oldukça hafif etkiler olarak tespit edildi. En sık görülen yan etkilerse şu şekilde;

Ateş,

Baş ağrısı,

Kas/eklem ağrısı,

İshal,

Titreme,

Yorgunluk,

Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik

Kusma,

Uzmanlar bu tarz yan etkilerin kısa sürede geçeceğini belirtirken, beklenmedik bir yan etki yaşanması halinde vakit geçirmeden en yakın sağlık kurumuna başvurulması konusunda uyarıda bulunuyor.



