HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronayı atlatanlar ne zaman aşı olabilir? Covid geçirenlere kaç doz aşı vurulur?

Koronayı atlatanlar ne zaman aşı olabilir? Covid geçirenlere kaç doz aşı vurulur?

16.08.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı ile ilgili aldığı yeni kararları duyurdu. Buna göre koronayı atlatanların ne zaman aşı olacağı netleşti. Bilindiği gibi covid geçirenlerin vücudunda antikor oluşuyor. Bundan dolayı da koronayı atlatanların belli bir süre koronavirüs aşısı olmasına gerek olmuyor.

Koronayı atlatanlar ne zaman aşı olabilir? Covid geçirenlere kaç doz aşı vurulur?

Daha önce bu süre 3 aydı ve covidi atlatanların, aşı yaptırmak için en az 3 ay beklemesi gerekiyordu. Sağlık Bakanlığı, aldığı yeni kararla bu süreyi düşürdü. Böylece koronavirüsü atlatan her bir vatandaş, daha kısa süre içerisinde covid aşısını yaptırabilecek.

KORONA GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) geçirenler, daha önce covidi atlattıktan 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Sağlık Bakanlığı aldığı kararın ardından bu sürenin 1 aya düşürüldüğünü açıkladı.

Böylelikle koronayı atlatanlar 1 ay sonra aşı olabilecek…

COVİD GEÇİRENLER KAÇ DOZ AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, koronavirüs geçirenlerin iki doz aşı olması gerekiyor.

İlk iki dozu BioNTech aşısından olan vatandaşlar için 3. doz aşı gerekmezken, ilk iki dozu Sinovac aşısından olan ve 50 yaş üzeri olan vatandaşlar, ikinci dozdan 3 ay sonra isterlerse Sinovac ya da Biontech aşısı olabiliyor.

KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Korona aşısının yan etkileri, yapılan klinik çalışmaların ve aşı uygulamalarında oldukça hafif etkiler olarak tespit edildi. En sık görülen yan etkilerse şu şekilde;

Ateş,
Baş ağrısı,
Kas/eklem ağrısı,
İshal,
Titreme,
Yorgunluk,
Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik
Kusma,
Uzmanlar bu tarz yan etkilerin kısa sürede geçeceğini belirtirken, beklenmedik bir yan etki yaşanması halinde vakit geçirmeden en yakın sağlık kurumuna başvurulması konusunda uyarıda bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm Oyun oynamak için bahçeye çıkmıştı! Kahreden ölüm
Hızla zayıflatan besinler! Hızla zayıflatan besinler!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.