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Koronayı atlatanların yüzde 41'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor

11.02.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Koronayı atlatanların yüzde 41'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Kovid-19’u atlatanların yüzde 41'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların yüzde 41'inin sağlığına kavuşmasının ardından travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ortaya koydu.

İngiltere'deki Imperial College London ve Southampton Üniversitesinin yürüttüğü ortak araştırmada, Kovid-19’a yakalanan 13 bin 49 kişi üzerinde ankete dayalı inceleme yapıldı. Araştırmanın sonuçları, Kovid-19’a yakalananların yüzde 41’inin, hastalık sürecinde herhangi bir klinik yardım veya hastanede tedavi almasalar bile hastalığı atlattıktan sonra o anları tekrar hatırlayarak yüksek derecede travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını gösterdi.

Imperial College London Psikiyatri Bölüm Başkanı Dr. Adrian James araştırmayla ilgili, "Kovid-19'un zihinsel olarak ciddi sonuçları olabileceği açık. Bu virüs sadece fiziksel sağlığımız için bir tehdit değil, aynı zamanda hastalık sırasında ve sonrasında akıl sağlığımız için de önemli riskler oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

Imperial College London'dan araştırma ekibinin üyesi Dr. Adam Hampshire da açıklamasında "Kovid-19 kaynaklı solunum sorunları nedeniyle evde kalan ve tıbbi yardım almayan hastaların önemli bir kısmı da dahil olmak üzere, salgının tüm hastalarda akut ve kalıcı bir etkiye sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bulguların Kovid-19 hastalarının ruh sağlıklarının takibinin ve ruh sağlığı tedavilerine erişimlerinin önemini gösterdiğini vurguladı.

Travma sonrası stres bozukluğuna ilişkin semptomların, Kovid-19'u atlattıktan hemen sonra veya 6 aya kadar ortaya çıkabileceğini belirten araştırmacılar, zamanında tedavi olunmazsa etkisinin yıllarca sürebileceğine dikkati çekti.

Kovid-19 hastalarında görülen travma sonrası stres bozukluğu semptomları arasında en yaygın olarak sürekli hastalık anlarını hatırlama, duygularda dalgalanma, hastalık hakkında konuşmaktan kaçınma, anıları silmeye çalışma, gergin olma ve her şeyden kolayca ürkme gibi davranışların olduğu ifade ediliyor.

Kasım 2020’de yapılan bir araştırma da Kovid-19’a yakalananların yüzde 18’ine hastalıktan sonraki üç ay içinde anksiyete, depresyon veya uykusuzluk tanısı konulduğunu göstermişti.

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