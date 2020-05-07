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  4. Koronayı yendi, dans ve şarkılarla uğurlandı!

Koronayı yendi, dans ve şarkılarla uğurlandı!

İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören 56'ıncı hasta şarkılarla uğurlandı. 2 vakanın kaldığı kentte, doktorlar iyileşen hastayı dansla ve 'Hayat Bayram Olsa' şarkısıyla taburcu etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüyle mücadele de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kentte bugüne kadar hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan ve taburcu olan sayı bugün itibariyle 56’ya ulaştı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olan 56’ıncı hasta Vahit Kuran, sağlıkçılar tarafından "Hayat Bayram Olsa" şarkısı ile uğurlandı. Öte yandan kentte hastanede tedavisi süren 2 vak’a olduğu öğrenildi.

Başta sağlıkçılar olmak üzere salgınla mücadele eden herkese teşekkür eden Vahit Kuran, kan vererek tedavi sürecine de destek olacağını söyledi. Mutluluğu yüzünden okunan Kuran’ın taburcu olurken müziğe eşlik ederek oynamayı da ihmal etmedi.

Fedakar sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise,"Taburcu sayımız 56’ya ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlımız ve mutlu yarınlarımız için evimizde kalalım" dedi. (İHA)

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