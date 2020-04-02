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Koronayla ilgili "yalan haber" veren devletlere tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 21:45 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, korona krizi ile ilgili bazı devletler tarafından yanlış bilgiler verildiğini belirterek, NATO ve AB'nin bu tür dezenformasyonlara karşı kendilerini savunmaları gerektiğini söyledi.

Koronayla ilgili "yalan haber" veren devletlere tepki

Kendilerini daha iyi bir durumda göstermek isteyen bazı ülkelerin mevcut durumu propaganda amaçlı olarak kullanma girişiminde bulunduklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Maas, dezenformasyonlar karşısında gerçeklere dayalı karşı önlemlerle yanıt vermek gerektiğini kaydetti.

NATO dışişleri bakanları toplantısı koronavirüs nedeniyle ilk kez video konferans yöntemiyle yapılırken, Maas "kasıtlı dezenformasyon kampanyalarının" NATO dışişleri bakanları arasında da ele alınacağını ve "şüpheli" durumlar olması halinde NATO ve AB tarafından eyleme geçilebileceğini söyledi.

Özellikle Rusya ve Çin, korona krizinin kendi bölgelerindeki etkileri konusunda doğru bilgiler paylaşmayarak, krizi devlet propagandasıyla istismar konusu haline getirmekle suçlanıyor.

ABD'den suçlama, Çin'den tepki

ABD Başkanı Donald Trump da Çin'in korona vakalarıyla ilgili açıkladığı rakamları kuşkuyla karşıladığını açıklamıştı.

Çin ise suçlamaları reddediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Trump'ın adını zikretmeden "Çin'i bilgieri gizlemekle suçlayan politikacılar utanmaz ve ahlaksızdır" demişti.

dpa/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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