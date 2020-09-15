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Koronayla mücadelede önemli gelişme: Nötralize ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Dünya çapında milyarlarca insana korku yaşatan koronavirüs ile mücadelede birçok ülke aşı ve ilaç için kıyasıya bir yarışın içine girerken ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden müjde geldi. Uluslararası kamuoyunu heyecanlandıran son dakika gelişmesinde, uzmanlar "Covid-19'a sebep olan virüsü tamamen nötralize eden en küçük biyolojik molekülü izole etmeyi başardık" açıklamasını yaptı.

Koronayla mücadelede önemli gelişme: Nötralize ettiler

Dünya genelinde 29 milyondan fazla insanı hasta eden, 932 binden fazla insanın ölümüne sebep olan ve milyarlarca insanı adeta evlere hapseden corona virüsü ile mücadelede umut verici bir gelişme yaşandı…

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bilim insanları, corona virüsüne sebep olan virüsü tamamen nötralize eden en küçük biyolojik molekülü izole etmeyi başardıklarını duyurdu.

İNSANDA YAN ETKİSİ YOK

Bahsi geçen antikor parçacığının normal antikorlardan 10 kat daha küçük olduğunu açıklayan yetkililer, bunun Ab8 isimli bir ilacın yapımında kullanıldığını ünlü bilim dergisi Cell’de yayınlanan makalede duyurdu. Uzmanlar bu ilacın SARS-CoV-2’yle mücadelede önemli bir potansiyeli olduğunu açıkladı.

Makalede, bu ilacın Covid-19’u fare ve hamsterlarda yüksek oranda ve verimlilikte engelleyerek tedavi ettiği belirtildi. İlacın, insan hücrelerine bağlanmadığını ve bu sebeple insanlar üzerinde yan etkisi olması ihtimalinin düşük olduğu da vurgulandı.

HEM ENGELLİYOR HEM KORUYOR

Araştırmayı yürüten Pittsburgh Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı John Mellors, “Ab8 sadece Covid-19’u iyileştirme potansiyeline sahip değil, aynı zamanda SARS-CoV-2’nin bulaşmasının da önüne geçebilir. Daha büyük antikorlar, diğer bulaşıcı hastalıkların tedavilerinde işe yaradı ve bunun da Covid-19 bulaşmamış ve bağışıklığı olmayan insanlara koruma sağlayacağına dair bizlere umut veriyor” dedi.

Bilim insanları ilacı geliştirirken “kutunun dışından düşündüklerini” de vurgularken, “Bu ilacı nefes yoluyla verme imkanı olabilir ya da yüzeysel bir aşı tercih edilebilir” açıklamasını yaptı.

Bilimsel dergide yayınlanan makalede Teksas Üniversitesi’nin Ab8 üzerinde yaptığı testlerde, bu parçacığın virüsün hücrelere girmesini engellediği kaydedildi. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda Ab8 ile tedavi olan farelere diğerlerine oranla 10 kat daha az virüs bulaştığı ortaya çıktı.

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