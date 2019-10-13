HABER

Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Medicana Konya Hastanesi koroner bypass cerrahisinde uyguladığı endoskopik yöntem sayesinde diyabetliler dahil tüm hastaları uzun iyileşme sürecine gerek kalmadan kısa sürede sağlığına kavuşturuyor.Medicana Konya Hastanesi 4 aydır kullandığı endoskopik yöntemle bypass ameliyatı olan hastaları uzun iyileşme sürecine gerek kalmadan kısa sürede iyileştiriyor.

Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Medicana Konya Hastanesi koroner bypass cerrahisinde uyguladığı endoskopik yöntem sayesinde diyabetliler dahil tüm hastaları uzun iyileşme sürecine gerek kalmadan kısa sürede sağlığına kavuşturuyor.
Medicana Konya Hastanesi 4 aydır kullandığı endoskopik yöntemle bypass ameliyatı olan hastaları uzun iyileşme sürecine gerek kalmadan kısa sürede iyileştiriyor. Yeni yöntemle bacağa iki kesik açılarak damar endoskopik yöntemle alınıyor ve çıkartılan damar kalpteki tıkanan atardamarların yerine ekleniyor. Hastanın iyileşme süresinin kısalmasının yanında bu yöntem şeker hastalarında da rahatça kullanılabiliyor.

"Hastanın hastanede kalış süresi azalmakta"
Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, 4 aydır kullandıkları yöntemin şeker hastaları dahil birçok insanda konforu artırdığını söyledi. Yeni tedavinin faydalarına değinen Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Hastanemizde koroner bypass cerrahisinde kullanılmakta olan damarları, özellikle bacaktan kullandığımız yapay damarları açık yöntemle değil endoskopik yöntem kullanılarak çıkartıyoruz. Bunun hem bize hem hastaya faydaları olmaktadır. Hastanın hastanede kalış süresi azalmakta, hastanın bacağının iyileşme süresi çabuklaşmakta ve böylece hastalar özellikle şeker hastalarının yarasının kapanma süresi gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Hastalarımızın konforları oldukça artmaktadır. Biz bu tedaviyi yaklaşık 4 aydır hastanemizde hastalarımıza uygulamaktayız. Hastalarımızın hastanede kalış süreleri kısalmış ve daha sonra hastaların bize dönüşleri de gayet mükemmel olmuştur" dedi.

"Şeker hastalarında sıkıntı yaşanmıyor"
Hastaların bacaklarında herhangi bir kesme olmadığını belirten Prof. Dr. Sarıgül, uzun süreli şeker hastalığına bağlı yaraların, akıntıların oluşması ve kilolu hastalarda yağ dokusunun ölümüyle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Hastaların koroner arter hastalığına sahip olduğunu kaydeden Sarıgül, "Bir kısmı organın kanla dolması sorununu yaşamışlar. Bir kısmı da göğüs ağrısı şikayetiyle bize başvurup kardiyoloji tarafından tanı almış olan hastalar. Genellikle hastalar bypass olmak üzere gelirler. Bu hastalar için göğsünden ve kolundan arter grafiti bacağından da ven grafisi almaktayız. Bütün dünyada uygulanan yöntem de budur. Biz son zamanlarda bacaktan kesi yapmadan, hastaya herhangi bir yük getirmeden endoskopik olarak damarı çıkartma yöntemi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
Hastaneye gelerek bypass tedavisi olan şeker hastası Hatice Akbaş, 4 defa anjiyo olduğunu 5. ameliyatta da açılmadığını ifade etti. Ameliyatın ardından çok fark olduğunu kaydeden Akbaş, boğazındaki asılmaların gittiğini ve rahatladığını sözlerine ekledi.
Bypass ameliyatı olan Abdullah Türker de, "Çarşamba günü kalp krizi riskine yakalandım. Ali Uçar beye geldim. 3 gün önce burada tedavi oldum. Ameliyat olduktan sonra 3 gün içinde ayağa kaldırdı. Göğüs ağrısı şikayetim oldu. Kalp ameliyatı 3 gün içinde ayağa kalkılabilecek bir şey değil normalde" diye konuştu.

Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor
(Özel) Uzmanlardan bağışıklık sistemini güçlendiren formül(Özel) Uzmanlardan bağışıklık sistemini güçlendiren formül
Prof. Dr. Özlem Konukseven: Odyologların sesi duyulmalıProf. Dr. Özlem Konukseven: Odyologların sesi duyulmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.