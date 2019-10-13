Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Medicana Konya Hastanesi koroner bypass cerrahisinde uyguladığı endoskopik yöntem sayesinde diyabetliler dahil tüm hastaları uzun iyileşme sürecine gerek kalmadan kısa sürede sağlığına kavuşturuyor.

Medicana Konya Hastanesi 4 aydır kullandığı endoskopik yöntemle bypass ameliyatı olan hastaları uzun iyileşme sürecine gerek kalmadan kısa sürede iyileştiriyor. Yeni yöntemle bacağa iki kesik açılarak damar endoskopik yöntemle alınıyor ve çıkartılan damar kalpteki tıkanan atardamarların yerine ekleniyor. Hastanın iyileşme süresinin kısalmasının yanında bu yöntem şeker hastalarında da rahatça kullanılabiliyor.

"Hastanın hastanede kalış süresi azalmakta"

Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, 4 aydır kullandıkları yöntemin şeker hastaları dahil birçok insanda konforu artırdığını söyledi. Yeni tedavinin faydalarına değinen Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Hastanemizde koroner bypass cerrahisinde kullanılmakta olan damarları, özellikle bacaktan kullandığımız yapay damarları açık yöntemle değil endoskopik yöntem kullanılarak çıkartıyoruz. Bunun hem bize hem hastaya faydaları olmaktadır. Hastanın hastanede kalış süresi azalmakta, hastanın bacağının iyileşme süresi çabuklaşmakta ve böylece hastalar özellikle şeker hastalarının yarasının kapanma süresi gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Hastalarımızın konforları oldukça artmaktadır. Biz bu tedaviyi yaklaşık 4 aydır hastanemizde hastalarımıza uygulamaktayız. Hastalarımızın hastanede kalış süreleri kısalmış ve daha sonra hastaların bize dönüşleri de gayet mükemmel olmuştur" dedi.