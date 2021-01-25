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Korsan dehşeti güvenlik kameralarında iddiası

25.01.2021 16:54 | Son Güncelleme:
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Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi’nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisine yapılan korkunç saldırının kamera kayıtları ortaya çıktığı iddiası gündem olurken, teyit.org söz konusu görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

24 Ocak 2021’de Nijerya’nın Lagos şehrinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart isimli konteyner gemisi Nijeryalı korsanlar tarafından saldırıya uğramıştı. Son günlerde ise olayın güvenlik kamerası görüntüleri olduğu iddiasıyla birçok haber sitesi bir video paylaştı.

Söz konusu görüntüler gündem olurken, teyit.org yayımlanan görüntülerin iki eski korsan saldırısına ait videoların montajlanmasıyla oluşturulduğunu duyurdu.

Servis edilen haberde gemiden, ulaşıldığı iddia edilen görüntülerin izleyenleri dehşete düşürdüğü belirtilirken, korsanların uzun namlulu silahlarla kaptan köşkünü bastığı ve denizcileri yaraladığının görüldüğü ifade edildi.

Görüntülerde gemideki teknolojik aletlere zarar veren korsanlar, kaptan dâhil bütün mürettebatı ellerindeki silahlarla darp ediyor.

Öte yandan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı" dedi. Karsan, gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye’ye getirilip Azerbaycan’a gönderileceği söyledi.

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