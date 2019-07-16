Korsan fatura tahsilatçılarına dikkat

İSTANBUL, (DHA) - ELEKTRİK abonelerini korsan ödeme noktaları konusunda uyaran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Tüketiciler, elektrik faturalarını yatırdıkları noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. Korsan olarak ifade edilen bu yerler vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabiliyor” dedi.

Korsan olarak adlandırılan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) izni olmadığı halde yetkisiz olarak elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası tahsil eden ödeme noktaları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Elektrik abonelerini korsan noktalara karşı dikkatli olmaya çağıran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Tüketiciler, elektrik faturalarını yatırdıkları noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. Korsan olarak ifade edilen bu yerler vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabiliyor. Tüketiciler yetkisi olmayan bu yerlerde ödeme yaptıkları zaman 2-3 lira gibi işlem ücreti adı altında fazladan para veriyorlar. Daha da önemlisi, yaptıkları ödemelerin şirkete ulaşmaması nedeniyle elektrik borçları da kapanmıyor” dedi.