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Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Elinde resmi bir belge olmaksızın ve herhangi bir vergi ödemeden yapılan korsan fotoğrafçılık, fotoğraf işletmelerinin belini büküyor.

Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm bekliyor

Elinde resmi bir belge olmaksızın ve herhangi bir vergi ödemeden yapılan korsan fotoğrafçılık, fotoğraf işletmelerinin belini büküyor. Dolandırıcılık vakalarının da sıklıkla yaşandığı korsan fotoğrafçılık konusunda işletme sahipleri yetkililerden cezai yaptırımlar bekliyor.
Özellikle yaz aylarındaki düğün ve sünnet etkinliklerinde sıklıkla ortaya çıkan korsan fotoğrafçılık; devlete herhangi bir vergi ödenmediği için, resmi olarak fotoğrafçılık yapan işletmelere göre daha uygun fiyatlarla müşterilerin karşısına çıkıyor. Dolandırıcılık vakalarının da sıklıkla görüldüğü bu sektörde mağdur durumunu düşen resmi işletmeler, bu sorun konusunda yetkililerden çözüm istedi. Vatandaşları da korsan fotoğrafçılara karşı uyaran işletme sahipleri, birçok insanın bu yollarla paralarını kaybettiğini vurguladılar.

"Vatandaşlarımız bu insanlara para verip sonrasında fotoğraflarını geri alamayabiliyor"
Eskişehir’de uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan ve konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Ferhat İşler, şuan kendi sektörlerindeki en büyük problemlerden birinin korsan fotoğrafçılık olduğunu belirterek, “Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi korsan fotoğrafçılık. Bu işi ek meslek olarak yapan o kadar çok insan var ki. Yıllardır bu işi profesyonel olarak yapan insanlar çok muzdarip. Korsan fotoğrafçılık, bu sektörün yüzde 30’unu götürüyor. Biz bununla alakalı bir liste çıkardık. Eskişehir Ticaret Odasına (ETO) sunduk. Evde, vergi vermeden bu işi yapmaya çalışanlara karşı bir mücadele başlattık. Devlete bir vergi vermedikleri için onların fiyatları uygun. Çünkü aldıkları para direkt ceplerine gidiyor. Ekipmanlarını geliştirebiliyorlar. Ama bu işlerde dolandırıcılık da fazlasıyla oluyor. Vatandaşlarımız bu insanlara para verip sonrasında fotoğraflarını geri alamayabiliyorlar. İnternet üzerinden de korsan fotoğrafçılık çok fazla. Maliyeye de bu konuda bilgi verildi. Onlar da bize yardımcı olacaklarını söylediler. Aslında bu konuda cezai durumlar da yavaş yavaş başladı. İstanbul’da çok kişiye ceza kesildi, makineleri ellerinden alındı. Bu tür denetimler faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız da resmi bir belgesi olmayan kimseyle çalışmasınlar. Çünkü o adam iki gün sonra ceketini alıp fotoğrafları da vermeden gitse hiçbir şey yapamazlar” şeklinde konuştu.

Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm bekliyor

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