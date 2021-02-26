Korsan otoparkçılara şok baskın

Adana’da Metro Köprü altını izinsiz otopark olarak kullanan şahıslara sivil trafik polisleri müşteri gibi yaklaşıp park ücreti ödedikten sonra şok baskın yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi’nde Metro Köprü altında korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, söz konusu adrese sivil olarak giderek, sivil görünümlü ekip aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen bir kişi polisten 5 TL park ücreti istedi. Polis de ücret isteyen A.A.’ya 10 TL verip, aracı park etti. A.A. ise ‘değnekçilik’ yaptığı öne sürülen kişiye ücreti verip, para üstü olarak polislere 5 TL geri verdi. Bu anlar, anbean görüntülendi.

Polisin, anons etmesi sonucu söz konusu adrese resmi ekipler de geldi. Bunun üzerine A.A. ile değnekçilik yapan ve ismi açıklanmayan kişi, aralarında para alışverişi olmadığını öne sürüp, birbirlerini tanımadıklarını iddia etti. Polis, şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu’nun 79’uncu maddesine istinaden yaptıklarının yasal olmadığını söyledi. Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

