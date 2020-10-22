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Korsan taksiciye çifte ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da 66 yaşındaki taksici hem yaş haddini aştığı hem de korsan taksicilik yaptığı için ceza verilip aracı trafikten men edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada bir taksiden şüphelenip durdurdu.

Korsan taksiciye çifte ceza

Adana’da 66 yaşındaki taksici hem yaş haddini aştığı hem de korsan taksicilik yaptığı için ceza verilip aracı trafikten men edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptıkları sırada bir taksiden şüphelenip durdurdu. Yapılan evrak kontrolünde taksinin korsan olduğu belirlendi. Bu nedenle sürücü Mehmet E.’ye para ceza ve taksi 2 ay trafikten men edildi. Ayrıca yapılan kimlik kontrolünde sürücünün 66 yaşında olduğu belirlenerek taşıma kanununa göre en fazla 65 yaşında olması gerektiği için 7 bin 653 lira da para cezası kesildi.

Korsan taksiciye çifte ceza

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