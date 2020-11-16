HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korsan taşımacılığa 10 bin 420 lira para cezası

Korsan taşımacılığa 10 bin 420 lira para cezası

16.11.2020 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 10 bin 450 lira para cezası kesilip aracı trafikten men edildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri taşımacılık ve servis yapan plakalar üzerinde uygulama başlattı.

Adana’da, korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücüye 10 bin 450 lira para cezası kesilip aracı trafikten men edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri taşımacılık ve servis yapan plakalar üzerinde uygulama başlattı. Uygulamada 01 MG 886 plakalı minibüs durduruldu. Yapılan evrak incelemesinde minibüsün taşımacılık yapmaya yetkisi olmadığı ancak buna rağmen Suriyeli tarım işçilerini taşıdığı ayrıca sürücünün 150 lira para aldığı ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Polis bu tespitler üzerine sürücüye ehliyetsiz araç kullanma ve korsan taşımacılık yapmak suçundan 10 bin 420 lira para cezası kesip aracı 60 gün trafikten men etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Uzmanı uyardı! Tehlike saçıyorUzmanı uyardı! Tehlike saçıyor
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

Polisin yaralandığı motosiklet kazası, arkadaşının kask kamerasında

Korkunç kaza saniye saniye kask kamerasında

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan AB'ye sert tepki

Türkiye'den AB'ye sert tepki

Yer: Bursa! Kent merkezine inen domuz sürüsü tedirginlik yarattı

Yer: Bursa! Bu görüntü tedirginlik yarattı

İSKİ su kesintisi 16 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

16 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.