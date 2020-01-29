‘Korsanlar BM’nin Bilgisayar Sunucularına Sızdı’ 

Associated Press (AP) ve The New Humanitarian haber ajanslarının elde ettiği bilgiye göre Birleşmiş Milletler’in (BM) Cenevre’de bulunan onlarca bilgisayar sunucusuna bilgisayar korsanları tarafından sızıldı.
BM yetkililerinden biri AP haber ajansına yaptığı açıklamada sunuculara bilgisayar korsanları tarafından girildiğini ilk olarak yazın anladıklarını ve korsanlık faaliyetinin “sofistike” olduğunu söyledi. Yetkili kuruma verilen zararın boyutunun tespit edilemediğini, özellikle de kişisel ya da gizli bilgilerin sızıp sızmadığı konusunda henüz bilgileri olmadığını kaydetti.
Yetkili, bilgisayar korsanlığı faaliyetinin düzeyinin devlet destekli aktörler tarafından yapılmış olabileceği şüphesini doğurduğunu da ekledi.
Ancak kurumdan sızıntının boyutuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı. İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Rupert Colville “Bilgisayar sistemlerimize sızmaya çalışılan günlük saldırılarla karşı karşıyayız. Bu kez başardılar, ancak çok ileri gidemediler. Gizli bilgilere erişemediler” diye konuştu.
İnsan hakları ofisindeki sızıntının yalnızca çalışan listesi ve elektronik posta adresleriyle sınırlı olduğunu ancak şifreleri içermediğini söyleyen Colville yöneticilerin hesaplarının ise ele geçirilemediğini kaydetti.
Ancak BM Sözcüsü Stephane Dujarric konuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırının Cenevre ve Viyana’daki bilgisayar sistemlerinin temel altyapı unsurlarını hedef aldığını ve ciddi olduğunu söyledi.
BM Viyana Ofisi kurumun Uyuşturucu ve Suç birimine ev sahipliği yapıyor.
Dujarric, BM’nin sanal saldırının ardında kimin olduğunu tespit etmeye yeterli bilgi sahibi olmadıklarını belirtti, ancak kullanılan yöntemlerin bunun “sofistike” bir saldırı olarak değerlendirilmesine neden olduğunu ekledi. Dujarric, zararın kontrol altına alındığını, ancak tehdidin devam ettiğini söyledi.
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