‘Korsanlar BM’nin Bilgisayar Sunucularına Sızdı’ 

Associated Press (AP) ve The New Humanitarian haber ajanslarının elde ettiği bilgiye göre Birleşmiş Milletler’in (BM) Cenevre’de bulunan onlarca bilgisayar sunucusuna bilgisayar korsanları tarafından sızıldı.

BM yetkililerinden biri AP haber ajansına yaptığı açıklamada sunuculara bilgisayar korsanları tarafından girildiğini ilk olarak yazın anladıklarını ve korsanlık faaliyetinin “sofistike” olduğunu söyledi. Yetkili kuruma verilen zararın boyutunun tespit edilemediğini, özellikle de kişisel ya da gizli bilgilerin sızıp sızmadığı konusunda henüz bilgileri olmadığını kaydetti.

Yetkili, bilgisayar korsanlığı faaliyetinin düzeyinin devlet destekli aktörler tarafından yapılmış olabileceği şüphesini doğurduğunu da ekledi.

Ancak kurumdan sızıntının boyutuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı. İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Rupert Colville “Bilgisayar sistemlerimize sızmaya çalışılan günlük saldırılarla karşı karşıyayız. Bu kez başardılar, ancak çok ileri gidemediler. Gizli bilgilere erişemediler” diye konuştu.