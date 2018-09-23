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Korsanlar İsviçre gemisinden 12 mürettabatı kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 14:46 | Son Güncelleme

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan İsviçre gemisinden 12 mürettabatın kaçırıldığı belirtildi

CENEVRE (AA) - Nijerya açıklarında seyreden İsviçre'ye ait bir ticaret gemisinden 12 mürettebatın korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Cenevre merkezli "Massoel Shipping" adlı nakliye şirketinden yapılan açıklamada, Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti Lagos'tan, Port Harcourt Limanı'na buğday taşıyan şirkete ait geminin saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının Bonny Adası'nın 45 deniz mili güneybatısında yapıldığı belirtilerek, korsanların gemide bulunan 19 mürettabattan 12'sini kaçırdığı ifade edildi.

Dün sabah erken saatlerde gerçekleşen saldırıda korsanların, uzun merdivenler kullanarak gemiye bindikleri ve kendilerine köprü oluşturmak için güvertede bulunan keskin uçlu tel bariyerleri kestiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şirket, kaçırılan mürettabatın hızlı ve güvenli şekilde serbest bırakılması için (Nijeryalı) yetkililerle çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, kaçırılan mürettabatın uyruklarına ilişkin detay verilmedi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı ise kaçırılan 12 kişinin hiçbirinin İsviçre vatandaşı olmadığını bildirdi.

- Bonny Adası çevresi korsanların merkezi

İngiltere merkezli güvenlik şirketi EOS Risk Group'un verilerine göre, Nijerya, Benin, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin sahillerini kapsayan Gine Körfezi'nde yılın ilk 6 ayında Nijeryalı korsanlar tarafından gemilere düzenlenen saldırılarda 35 gemici kaçırıldı.

EOS Risk Group adına geçen ay açıklama yapan Jake Longworth, 2018'in ilk altı ayında Nijerya'nın "dünyadaki korsanlık faaliyetlerinin merkez üssü olarak kalmaya devam ettiğini" belirtmişti.

Longworth, bununla ilgili "Gine Körfezi'ndeki korsan saldırıların yüzde 95'i Nijerya'nın petrol merkezi Nijer Delta bölgesindeki Bonny Adası çevresinde yaşanmaktadır. Korsanlar bu bölgede fidye için denizcileri kaçırmakta ve bu anlamda ülkenin petrol bölgesi korsan saldırılarının merkezi konumundadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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İsviçre gemisi korsanlar nijerya

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