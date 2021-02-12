Korsanlar tarafından kaçırılan 15 mürettebat serbest bırakıldı

Gine Körfezi’nde MV MOZART isimli gemiye korsanlar tarafından yapılan saldırıda kaçırılan 15 mürettebat serbest bırakıldı. Mürettebatın en kısa sürede Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

Gine Körfezi’nde 23 Ocak 2021 tarihinde MV MOZART isimli gemiye korsanlar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda mürettebattan bir kişi hayatını kaybederken 15 mürettebat da korsanlar tarafından kaçırıldı. Denizcilik şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre kaçırılan 15 mürettebatın serbest bırakıldığı, aileleriyle irtibat halinde oldukları ve kısa sürede Türkiye’ye döneceği ifade edildi.

Denizcilik şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Borealis Maritime ve Boden Denizcilik olarak büyük bir mutlulukla bildirmek isteriz ki, 23 Ocak 2021 tarihinde, Gine Körfezi’nde MV MOZART isimli gemimizden kaçırılan 15 mürettebatımız tamamı bugün itibarı ile serbest bırakılmıştır ve artık güvendedirler. Tüm personelimiz aileleriyle temas halindedirler ve en kısa sürede Türkiye’ye döneceklerdir. Bu sıkıntılı süreçte, gösterdikleri güç, güven ve sabır için mürettebatımıza ve ailelerine tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Bu zorlu üç hafta boyunca verdikleri destek için Türk ve Nijerya Hükümetlerine, tüm devlet kurumlarına ve görevlilerine, karada ve denizde görev yapan tüm Borealis topluluğuna ve bu sorunu çözmemize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. MOZART adlı gemimize yapılan ilk saldırıda hayatını kaybeden arkadaşımız ve meslektaşımızın ailesine tekrar sabır diler, gemilerini güvenli bir yere geri getirirken gösterdikleri cesaret ve disiplin için gemide kalan üç mürettebatımızı tekrar tebrik ve teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

