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Korsanların Kaçırdığı Türk Gemiciler Serbest

12.02.2021 21:21 | Son Güncelleme:
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Korsanların Kaçırdığı Türk Gemiciler Serbest

15 kişilik mürettebatın tamamı bugün serbest bırakıldı. Korsanlar, geminin sahibi şirketten haftalardır fidye istiyordu

Gine Körfezi’nde açıklarında geçen ay korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemiciler serbest bırakıldı.

TRT’nin haberine göre, 15 kişilik mürettebatın tamamı bugün serbest bırakıldı. Korsanlar, geminin sahibi şirketten haftalardır fidye istiyordu.

Türkiye'deki Boden Denizcilik şirketine ait M/V Mozart isimli konteyner gemisi Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine doğru giderken korsanların saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Azerbaycan vatandaşı bir gemici yaşamını yitirdi.

Borealis Denizcilik ve bünyesinde bulunan Boden Denizcilik’ten yapılan açıklamada, kaçırılanların kurtarılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Türkiye ve Nijerya hükümetlerine teşekkür mesajı iletildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mürettabatın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Nijerya’nın başkenti Abuja’dan Türkiye’ye getirilmeleri için hazırlıkların başlatıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, TRT’de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Kaçırma olayından sonra amaç fidye almaktı. İngiliz şirket Avrupa’da başka bir şirketle anlaştı. Kaçırma olaylarında uzman şirketler var. İçinde hukukçular, psikologlar var. Bizi sürekli haberdar ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza adım adım bilgileri verdik. Abuja Büyükelçiliğimiz de bilgiler verdi. Vatandaşlarımız Nijerya’nın güney doğusundaki şehre geldiler. THY’nın doğrudan bir uçuşu yok. Güney batıdaki Lagos’a uçuşu var. Şirket vatandaşlarımızı Abuja’ya kadar getirecek. Abuja’dan vatandaşlarımızı getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan mürettebatın tamamının aileleriye de telefonda görüştü.

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