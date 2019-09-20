HABER

Korse ve atletten 350 bin TL'lik kaçak cep telefonları çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 15:34 | Son Güncelleme

TRABZON'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, havalimanında Türkmenistan uyruklu 1'i kadın, 3 şüpheli yolcunun, beline sardığı korse ve x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atlete yerleştirilen piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL'lik 86 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, havalimanında Türkmenistan uyruklu 1'i kadın, 3 şüpheli yolcunun, beline sardığı korse ve x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atlete yerleştirilen piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL'lik 86 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Trabzon Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Havalimanı'nda kaçakçılığa yönelik kontrol ve denetimleri sırasında, şüphe üzerine Birleşik Arap Emirliklerindeki Sharjah Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gelen Türkmenistan uyruklu R. G. M.B. ve A. O.'nun davranışlarından şüphelenerek arama yaptı. Ekipler, aramalarında, şüphelilerden birinin beline sardığı korseye gizlediği 31 adet kaçak cep telefonu olduğunu, diğer şüphelinin x-ray cihazına yakalanmaması için özel tasarlanan atlet üzerinde oluşturduğu ceplere 55 adet kaçak cep telefonu yerleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin bagajlarında da yapılan aramalarda toplam 86 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olduğu belirlenen ve yurda kaçak olarak sokulmak istenen cep telefonlarını el konulurken, gözaltına alınan yabancı uyruklu yolcular da sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Karabük’te 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 43 kişiden 7’si tutuklandıKarabük’te 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 43 kişiden 7’si tutuklandı
Bingöl'de 27 öğrenci cıvadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldıBingöl'de 27 öğrenci cıvadan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.