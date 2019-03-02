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KORSESİNDEN 5 KİLO 619 GRAM KOKAİN ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 21 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen, yürüyüş şekli ve davranışlarından şüphelendiği Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı B.A.'yı takibe aldı. Polis, B.A.'nın üst aramasında beline ve bacaklarındaki korselerde 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi. Kokainin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtilirken B.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Operasyon, Atatürk Havalimanı'nda bulunan güvenlik kameraları ve polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli B.A.'nın üst aramalarının yapılması ve bu sırada uyuşturucu maddeleri taşıdığı korselerin bulunması görüntülendi.

Görüntü Dökümü
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(GÜVENLİK-POLİS KAMERASI)
-Şüpheli B.A.'nın havalimanında yürümesi
-Polis ekipleri tarafından şüphelinin üst aramasının yapılması
-Uyuşturucu maddelerin taşındığı korseler
-ekiplerin korseleri bulması ve çıkartması
-Genel ve detaylar

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