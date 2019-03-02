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Korsesinden 5 kilo 619 gram kokain çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda Brezilya'dan gelen bir kişinin üzerindeki korselere gizlenmiş 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis, 21 Şubat'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen, yürüyüş şekli ve davranışlarından şüphelendiği Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı B.A.'yı takibe aldı. Polis, B.A.'nın üst aramasında beline ve bacaklarındaki korselerde 5 kilo 619 gram kokain ele geçirildi. Kokainin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtilirken B.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Operasyon, Atatürk Havalimanı'nda bulunan güvenlik kameraları ve polis kameralarına yansıdı. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli B.A.'nın üst aramalarının yapılması ve bu sırada uyuşturucu maddeleri taşıdığı korselerin bulunması görüntülendi.

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