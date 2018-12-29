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'Kortizon kullananlar yeme içmelerine dikkat etmeli'

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.12.2018 13:08 | Son Güncelleme

ROMATİZMAL hastalıkların tedavisinde sıkça başvurulan kortizon içeren ilaçların kullanımı sırasında beslenmeye dikkat edilmezse zarar getirebiliyor.

'Kortizon kullananlar yeme içmelerine dikkat etmeli'

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - ROMATİZMAL hastalıkların tedavisinde sıkça başvurulan kortizon içeren ilaçların kullanımı sırasında beslenmeye dikkat edilmezse zarar getirebiliyor. VM Medicalpark Bursa Hastanesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Sevtap Şimşek, kortizon kullananların az tuzlu ve az yağlı yemekler tercih etmeleri gerektiği konusunda uyardı.
VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde gerçekleştirilen bilimsel hekim toplantılarında İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, romatizmal hastalıkların tedavisinde sık kullanılan kortizonlarla ilgili sunum yaptı. Kortizonların 1950'lerden bu yana kullanıldığını belirten Sevtap Şimşek, “Kortizonlar, etki ve yan etkileri çok iyi bilinen doğal ilaçlardır. Doğaldır çünkü kortizon üretimi, aynı zamanda her sağlıklı insanın vücudunda vardır ve yaşam için vazgeçilmezdir. Ama tıpkı diğer ilaçlardaki gibi doğru zamanda, doğru tanıda ve doğru dozda kullanıldığında faydalıdır. Yanlış kullanılan kortizonlar da aynı yanlış kullanılan diğer ilaçlar gibi zararlıdır. Kortizonlar, başta alerji ve bağışıklık sistemi olmak üzere pek çok sistemde etkileri olan ilaçlardır. Bu etkilerin bir kısmı, bazı hastalıkların tedavisi için çok önemli olup kortizonları ilaç olarak kullanmamızın nedenidir” diye konuştu.
'DOKTORUN TAVSİYE ETTİĞİ SAATTE KULLANIN'
Uzm. Dr. Şimşek, "Kortizonlar genellikle tek başına kullanılmaz, yanında diğer romatizma ilaçlarıyla beraber ve özellikle başlangıç tedavide kullanılır. Tedavi sırasında da olabildiğince erken sürede, doz azaltılarak kesilir veya olabilecek en düşük dozda devam edilir. Tedavi sırasında olabilecek yan etkilerden korunmak için bol sıvı almak, az tuzlu ve az yağlı yemek, hareket ve doktorun tavsiye ettiği saatlerde kullanmak önemlidir. Özel durumlar dışında kortizonların genellikle sabah erken saatlerde alınması, yan etkilerinin azalması açısından önemlidir. Özetle kortizonlardan korkmayalım, yanlış kullanmaktan ve ehil olmayan ellerde kullanılmasından korkalım. Unutmayalım ki zehrin çok az bir dozu ilaç olarak tedavide kullanılabilirken, yaşam için vazgeçilmez olan su veya şekerin fazlası zehir olabilir" açıklamasında bulundu.

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'Kortizon kullananlar yeme içmelerine dikkat etmeli'

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