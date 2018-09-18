Korucu, kaçırmak istediği genç kızın ağabeyleri tarafından dövüldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da gönlünü kaptırdığı kızı ailesinden isteyip, olumsuz yanıt alınca da kaçırmaya kalkışan İ.A. genç kızın ağabeyleri tarafından dövüldü. İ.A. hastaneye kaldırılırken, 3 ağabey gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'da oturan güvenlik korucusu İ.A., bir süre önce ailesi ile birlikte geldiği Adıyaman'da ismi öğrenilemeyen kızı görücü usulü istedi. Ancak genç kızın ailesi, olumsuz yanıt verdi. Bugün tekrar Malatya'dan Adıyaman'a gelen İ.A., genç kızı kaçırmaya çalıştı. Ancak kızın ağabeyleri F.A., N.A. ve E.A., kız kardeşleriyle birlikte yakaladığı İ.A.'yı dövdü.
Yaralanan İ.A., çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kızın ağabeyleri F.A., N.A. ve E.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.
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