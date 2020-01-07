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  4. Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 01:21 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde cinnet getirdiği belirtilen köy korucusu, nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtığı iddia edildi, bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 2 güvenlik korucusu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde yaşandı. Nöbet tutan güvenlik korucusu Şakir Erikli cinnet getirerek nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtı.

Olayda, güvenlik korucusu Veysi Erikli olay yerinde hayatını kaybetti, Yakup Kıral ve Orhan Avcı yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden güvenlik korucusu Erikli’nin cenazesi ise Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinnet getiren Şakir Erikli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman silahlı saldırı

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