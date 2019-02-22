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Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Tunceli’de güvenlik korucuları bir köy okulunda hem çeşitli düzenlemeler yaptı hem de okulu şehit fotoğrafları ile donattı.Güvenlik Korucuları ve Şehit Ailelerinin Haklarını Koruma, Yardımlaşma Derneğinin çalışmalarıyla Çemişgezek ilçesi Sarıbalta köyü okulunda çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Tunceli’de güvenlik korucuları bir köy okulunda hem çeşitli düzenlemeler yaptı hem de okulu şehit fotoğrafları ile donattı.
Güvenlik Korucuları ve Şehit Ailelerinin Haklarını Koruma, Yardımlaşma Derneğinin çalışmalarıyla Çemişgezek ilçesi Sarıbalta köyü okulunda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Dernek tarafından Sarıbalta İlk ve Ortaokulunda yapılan düzenlemelerde okul içerisinde çeşitli onarım çalışmaları yapıldı, okulun kütüphanesi zenginleştirildi ve arkalı önlü olarak sınıf kapıları, koridorlar tarihe ismini yazdıran kahramanların, Atatürk’ün ve şehitlerin fotoğrafları ile donatıldı.
İlçe Kaymakamı Harun Kazez ve Tunceli Güvenlik Korucuları ve Şehit Ailelerinin Haklarını Koruma, Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Kuzu, köy okulunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Öğrencilerin tarihi değerlerini iyi öğrenip, vatan için canını feda eden şehitlerin isimlerinin hafızalardaki yerini koruması için yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti aktaran Kaymakam Harun Kazez, “Biz bugün bu topraklarda özgürce mutlu bir şekilde yaşıyorsak, şüphesiz bu aziz şehitlerimizin verdiği mücadelenin sonucudur. Bu bağlamda biz bu gün Sarıbalta köyündeki okulumuzu ziyaret ettik. Okulumuzda Güvenlik Korucuları Derneğimizin bir çalışması oldu. Okulumuzun bütün kapılarına aziz şehitlerimizin fotoğraflarını giydirdiler. Tabi çocuklarımızın şehitlerimizi tanıması, bilmesi, bu milli bilinçle yetişmesi bizim için çok önemli. Bu çalışmaları yürüten güvenlik korucuları derneği başkanımıza, okul yönetimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yaptıkları çalışmanın çocuklardan ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu aktaran Dernek Başkanı İbrahim Kuzu ise, “Bizler dernek olarak milli eğitimle ortaklaşa bir çalışma yaptık. Amacımız geçmişimizi, tarihimizi, şehitlerimizi, vatan sevgisini çocukların zihninde tazeleyip, gelecek nesillere bunu aktarmak. Bu anlamda nasıl bir çalışma yapabiliriz diye düşündük ve Sarıbalta köyü okulumuzda böyle bir çalışma yaptık. Şehitlerimizin fotoğraflarıyla okulumuzu donattık. Bu köyümüzde sivil şehitlerimiz ve 2 şehit güvenlik korucumuz var. Onların isimlerini okulumuza verdik. Okulumuzun kütüphanesine katkıda bulunduk. Bu konuda bizlere destek olan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, Tunceli Valimiz Tuncay Sonel’e ve Kaymakamımız Harun Kazez’e teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.
Yapılan çalışmaların kendilerine mutluluk yaşattığını dile getiren 8. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Apaydın, “Okulumuzun duvarları ve kapılarına Ulu Atatürk’ün, aziz şehitlerimizin fotoğrafları konuldu. Bu çalışma bizleri çok mutlu etti. Her okula geldiğimizde şehitlerimizi görünce vatan sevgisini daha çok özümsüyoruz. Yaşadığımız toprakların değerini ve önemini daha iyi anlıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz” diye konuştu.
Öğrencilerden Nisa Koçoğlu ise, “Okulumuz şehitlerimizin ve kahramanlarımızın fotoğraflarıyla süslendi. Kahramanlarımızı bu sayede gün içerisinde daha fazla hatırlıyor, daha fazla anıyoruz. Bizim her şeyden önce kahramanlıklarla dolu tarihimizi ve kahramanlarımızı bilmemiz lazım. Bu yeni görünümünden sonra okula farklı bir ruh haliyle geliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı

Korucular, okulu şehit fotoğraflarıyla donattı
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