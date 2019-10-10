Koruculardan Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik’e destek

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Barış Pınar Harekatına katılan Mehmetçik’in sonuna kadar yanında olduklarını ifade etti.

Orduyu sonuna kadar desteklediklerini belirten Kandemir, güvenlik korucuları olarak her zaman olduğu gibi bugünde terör örgütlerine mücadelede Türkiye’nin içinde ve dışında ülkeye tehlike arz edecek tüm terör örgütlerine karşı hazır olduklarını ifade etti. Kandemir, "Bizler 55 bin güvenlik korucumuzla Afrin’de olduğu gibi bugün de Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatına da hazırız. Gönüllü olarak Türkiye sınırlarımıza tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmeye hazırız. Bu mücadelede bin 800 şehit ve bir o kadar da gazi vermiş bir camiayız. Bugün de gerektiğinde şehit ve gazi olmaya hazırız. Ordumuzun her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sefer Allah’tan zafer ordumuzdan. Bütün Mehmetçiklerimizi Allah’a emanet ediyoruz. Türk milletinin duaları onlarla" dedi.

