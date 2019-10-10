HABER

Koruculardan Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçik’e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Barış Pınar Harekatına katılan Mehmetçik’in sonuna kadar yanında olduklarını ifade etti.Orduyu sonuna kadar desteklediklerini belirten Kandemir, güvenlik korucuları olarak her zaman olduğu gibi bugünde terör örgütlerine mücadelede Türkiye’nin içinde ve dışında ülkeye tehlike arz edecek tüm terör örgütlerine karşı hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Barış Pınar Harekatına katılan Mehmetçik’in sonuna kadar yanında olduklarını ifade etti.
Orduyu sonuna kadar desteklediklerini belirten Kandemir, güvenlik korucuları olarak her zaman olduğu gibi bugünde terör örgütlerine mücadelede Türkiye’nin içinde ve dışında ülkeye tehlike arz edecek tüm terör örgütlerine karşı hazır olduklarını ifade etti. Kandemir, "Bizler 55 bin güvenlik korucumuzla Afrin’de olduğu gibi bugün de Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı Harekatına da hazırız. Gönüllü olarak Türkiye sınırlarımıza tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmeye hazırız. Bu mücadelede bin 800 şehit ve bir o kadar da gazi vermiş bir camiayız. Bugün de gerektiğinde şehit ve gazi olmaya hazırız. Ordumuzun her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Sefer Allah’tan zafer ordumuzdan. Bütün Mehmetçiklerimizi Allah’a emanet ediyoruz. Türk milletinin duaları onlarla" dedi.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destekKırşehir Şehit Aileleri Derneğinden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
Isparta’da yaralı halde bulunan ’Kızıl Şahin’ doğaya salındıIsparta’da yaralı halde bulunan ’Kızıl Şahin’ doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.