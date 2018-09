"Korucularımızın ortaya koyduğu kahramanlık hiç unutulmayacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Şüphesiz her geçen gün gelişen ve güçlenen bu ülkede, kazandığımız bu huzur ve güven ortamında korucularımızın ortaya koyduğu kahramanlıklar hiç unutulmayacak. Her an ve her zaman hayırla, duayla ve şükranla hatırlanacak." dedi.

Diyarbakır'da Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu 3. Olağan Kongresi yapıldı. Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Vali Güzeloğlu, tarihin her döneminde ahlak ve adaletten ayrılmayan bir anlayışın temsilcileri olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin mağdur, mazlum, muhtaç ve haksızlığa uğrayan herkesin sesi ve temsilcisi olduğunu dile getiren Güzeloğlu, Türkiye'nin vatanından edilen, öksüz ve yetim bırakılan günahsızların sığındığı bir yurt olduğunu vurguladı.

- "Hiçbir ihanet hedefine ulaşamayacak"

Türkiye'nin sadece sınırlarında değil bölgesinde ve küresel dünya ölçeğinde hakkı tutan ve maliyeti ne olursa olsun bu duruşundan vazgeçmeyen onurlu duruşun temsilcisi olduğunu dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti: