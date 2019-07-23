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Koruk suyu şifa kaynağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da geleneksel yöntemlerle yapılan üzümün olgunlaşmamış halinden elde edilen koruk suyu, ekşimsi tadıyla şifa dağıtıyor.Şanlıurfa’da geleneksel yöntemlerle üzümün olgunlaşmamış halinden yapılan koruk suyu, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih ediliyor.

Koruk suyu şifa kaynağı

Şanlıurfa’da geleneksel yöntemlerle yapılan üzümün olgunlaşmamış halinden elde edilen koruk suyu, ekşimsi tadıyla şifa dağıtıyor.
Şanlıurfa’da geleneksel yöntemlerle üzümün olgunlaşmamış halinden yapılan koruk suyu, özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla tercih ediliyor. Metabolizmayı hızlandıran koruk suyu, sindirim sistemi başta olmak üzere cilt hastalıkları ve kronik rahatsızlıkların tedavisinde de öneriliyor. Koruk suyunun şeker hastalığına da iyi geldiğini ileri süren esnaf Mustafa Bülbül, "Koruk üzümün taze halidir. Koruğun tadı ekşidir. Koruk suyu şeker hastalığına iyi geliyor. Koruk suyu ekşimsi tat veriyor. Koruk yılda bir kez çıkar, sezonluktur. Koruk, üzümün olmamış halidir. Vatandaşlar ekşi olduğu için alıyor" dedi.
Koruk suyunun olgunlaşmamış üzüm tanelerinin kaynatılmasıyla elde edildiğini belirten Bülbül, litresini 15 TL’ye sattıklarını ifade etti

Koruk suyu şifa kaynağı

Koruk suyu şifa kaynağı

Koruk suyu şifa kaynağı

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