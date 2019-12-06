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Koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa para cezası yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kızıl şahin türündeki bir kuşun avlandığı ihbarını alan Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa para cezası yağdı

Kocaeli’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa yaklaşık 10 bin TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kızıl şahin türündeki bir kuşun avlandığı ihbarını alan Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından kızıl şahini avladığı tespit edilen şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından kuşu avcılık yöntemi ile yakaladığı belirlenen şahsa bin 665 TL idari para cezası, 9 bin 158 TL tazminat cezası olmak üzere 10 bin 823 TL para cezası kesildi. Ekipler tarafından şahsın avladığı kızıl şahin ise koruma altına alındı.

Koruma altına alınan kızıl şahini yakalayan şahsa para cezası yağdı

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