HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koruma altına alındı! Cezası 61 bin TL

Koruma altına alındı! Cezası 61 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesi yaylalarında yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeklerini koparmanın cezası 61 bin 800 TL olduğu açıklandı.

Koruma altına alındı! Cezası 61 bin TL

Antalya, Burdur ve Denizli gibi bir çok ilde yetişen şakayık çiçeğine vatandaşlar Hendek ilçesi Dikmen Yaylasında da rastladı. Çiçeği gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaylada yaptıkları incelemenin ardından yöresel ismi yayla çiçeği olan şakayık çiçeğini koruma altına aldı. Koparılması yasak olan ve para cezası uygulanan çiçeklerin bulunduğu bölgelere tabela asıldı.

CEZASI 61 BİN 800 TL

Çiçeği koparmanın cezasının ise 61 bin 800 TL olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Türkiye'de bir ilk! Araç partisinde sosyal mesafeli eğlenceTürkiye'de bir ilk! Araç partisinde sosyal mesafeli eğlence

En Çok Okunan Haberler

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tel Abyad'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Tel Abyad'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Ne yaptın Kaan! Daha 25 yaşındaydı...

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

Diğer Haberler
Çocuğu koronavirüsü yenen anneden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup

Çocuğu koronavirüsü yenen anneden duygulandıran mektup

Şehit Sözleşmeli Er İsmail Anayurt son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Er İsmail Anayurt son yolculuğuna uğurlandı

Görüntüleri tepki çekmişti! Trafikte karpuz yiyen sürücü konuştu

Görüntüleri tepki çekmişti! Trafikte karpuz yiyen sürücü konuştu

Cep telefonu ile konuşmak için caminin minaresine çıkıyorlar

Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar

'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Görevden alındılar

'Engin Altan Düzyatan büstü' olay olmuştu! Görevden alındılar

Türkiye'de bir ilk! Araç partisinde sosyal mesafeli eğlence

Türkiye'de bir ilk! Araç partisinde sosyal mesafeli eğlence

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.