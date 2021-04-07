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Koruma altında! 'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde

07.04.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Bölgesi’nin halk dansları arasında yaygın olarak bilinen 'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat horonundaki figürler, yapılması zor hareketler, kültürel miras olarak koruma altına alınıp, gelecek nesillere doğru şekilde aktarılacak” dedi.

Koruma altında! 'Akçaabat' horonu, UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde

Trabzon’un Akçaabat ilçesi ile özdeşleşmiş Karadeniz Bölgesi'nin halk dansları arasında yaygın olarak bilinen 'Akçaabat' horonu figürleri ve yapılması zor hareketlerinin 'kültürel miras' olarak koruma altına alınması ve gelecek nesillere doğru aktarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Akçaabat Belediyesi'nin, 2016 yılında 'Akçaabat' horonunun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınması için yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Listeye alınan horonun, korunarak, gelecek kuşaklara farklılaştırılmadan aktarılması sağlanacak.

'GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK'

Horonun, yöre insanının vazgeçilmezi olduğunu anlatan Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, “Folklor denilince akla 'Akçaabat' horunu geliyor. 2016 yılında yapmış olduğumuz başvuru sonucunda 'Akçaabat' horunu listeye girmiş oldu. Bu, hem Akçaabat ilçemizin hem de şehrimizin tanıtımı adına çok güzel bir adım oldu. 'Akçaabat' horonundaki figürler, yapması zor hareketler bir kültürel miras olarak koruma altına alındı ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılacak. Folklor derneğimizde bu konuda çalışmalarını yürütüyor. Belli yaş gruplarında çalışmalar yapılıyor ve 'Akçaabat' horonunu geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza da horonu öğretiyoruz. Düğünlerde, asker uğurlamalarında, şenliklerde horonumuz her daim icra ediliyor. Horon, turizm anlamında da ilçemize oldukça katkı sağlıyor. Zaten bölgede yaşayanların davul, zurna ve kemençe duydukları zaman yerlerinde durmaları mümkün değil. 1983 yılında Japonya’da yapılan folklor yarışmasında Akçaabat ekibimiz, birinci olmuştu. Türkiye’nin veya dünyanın her yerinde olan folklor yarışmalarına katılıyor, genellikle birinci oluyoruz” diye konuştu.

'HORONSUZ KUTLAMAMIZ OLMAZ'

Bölgenin en çok figürlü olan horonunun 'Akçaabat' horonu olduğunu belirten Akçaabat Folklor Derneği Başkanı Ahmet Yalçın Çilingiroğlu da “'Akçaabat' horonu bölgemizde en coşkulu oynanan ve en çok figürü olan oyunlarımızdan biridir. Trabzon’u, Karadeniz’i hatta zaman zaman Türkiye’yi temsil eden, yurt dışında da birçok organizasyonda ödüller almış halk oyunudur. Kız erkek, 7 ‘den 70’e herkese 'Akçaabat' horonunu öğretiyoruz. Bu bizim için yaşam tarzı" dedi.

AKÇAABAT HORONU

Trabzon'un Akçaabat ilçesi, folklorik ögelerin zenginliğiyle ayrı öneme sahip. Yörenin vazgeçilmez değerlerinden olan horon; yayla şenliklerinde, düğünlerde, asker uğurlamalarında birlikte olmanın ve coşkunun ortak paydası olarak kabul edilir. Horon, gerek davul zurna gerekse kemençenin tınısıyla oynanan, ağır tempolu oyundur. Horon kurma, figürleri ağır tempoyla başlar. Sağ ayakla öne, sol ayakla arkaya doğru geniş yaylar çizilirken, kalçaların ve omuzların ritmik salınımı horon düzenini oluşturur. Ağır tempolu figürlerle oynandığında bireysel çalımlara da yer verilir. Horon dizisi; ağaçların salınışını, balıkçıların kürek çekişini, tarlaların bellenişini, dalgaların kıyıya vurup geri çekilişini andıran figürlerle sürdürülür.

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(DHA)

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