HABER

Koruma altında bulunan vaşak ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 16:46 | Son Güncelleme

Trabzon’un Tonya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.Avlanması yasak olan ve koruma altında olan vaşağı vuran kişi yada kişiler aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınçam Mahallesi’ne bağlı Keçi Gölü mevkiinde dere kenarında hareketsiz bir şekilde duran vaşakı gören kişiler durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Koruma altında bulunan vaşak ölü bulundu

Trabzon’un Tonya ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.
Avlanması yasak olan ve koruma altında olan vaşağı vuran kişi yada kişiler aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalınçam Mahallesi’ne bağlı Keçi Gölü mevkiinde dere kenarında hareketsiz bir şekilde duran vaşakı gören kişiler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğundan avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğü belirlenirken vaşak daha sonra Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Jandarma ekipleri vaşağı vuran kişi yada kişileri belirlemeye çalışırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Pilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldıPilot Melike Kuvvet mezarı başında anıldı
5 yaşındaki Çağatay'ın 'adaylık' açıklaması beğeni topladı5 yaşındaki Çağatay'ın 'adaylık' açıklaması beğeni topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

AK Parti'den 'Ezan'a saygısızlık' iddiaları hakkında açıklama

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

31 Mart yerel seçimi oy pusulaları belli oldu!

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu: 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek valilikleri altüst ederler

'6 yaşındaki masum çocuklara silah vererek...' Soylu'dan sert çıkış

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Okul bahçesinde kahreden ölüm! Top oynuyordu ve...

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Jet kazasında ölmüştü! Bir yıl sonra ortaya çıktı: Yürek yakan satırlar

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

Seyir halindeki tır yangında kül oldu

'Herkes kavga ediyor' dedi, işyerine öyle bir yasak getirdi ki...

'Herkes kavga ediyor'! İşyerine öyle bir yasak getirdi ki...

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.