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Koruma altındaki 117 ağacı kestiler

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

 BARTIN'da koruma altınrdaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Koruma altındaki 117 ağacı kestiler

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da koruma altınrdaki 117 şimşir ağacını kesen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Jandarma, Arıt Köyü Çerdekaya mevkiinde şimşir ağacı kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Arıt- Şahin köyü yol ayrımında şüpheli minibüsü durduran ekipler, bagaja yüklenmiş 1 metre 20 santim uzunluğundaki 117 şimşir ağacını tespit etti. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'kamu malına zarar verme ve koruma altındaki ağaç türünü kesme' suçlarından adli ve idare işlem başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Koruma altındaki 117 ağacı kestiler

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