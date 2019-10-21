HABER

Koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından hasat

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından ilk ürün hasatı gerçekleştirildi.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de koruma altındaki 8 asırlık zeytin ağacından ilk ürün hasatı gerçekleştirildi.
4 sene önce hızarın önünden alınarak kesilmekten kurtarılan ağaç, 2 yaşında zeytin ağacıyla aşılandıktan sonra yeniden hayat buldu. Türk Dünyası Alparslan Türkeş Parkı'nda korumaya alınan ve ürün veren 8 asırlık zeytin ağacı, bereketin simgesi oldu. Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan parkta bakımları özel olarak yapılan Toroslar’ın asırlık anıt ağacı 'gemlik' ve 'harap' olmak üzere 2 cins zeytin veriyor. Tarih kokan zeytin ağacının sezonun ilk mahsulü olması dolayısıyla hasadına giden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Meyvesi ve gölgesi ile nesilleri yaşatan, yeryüzünün armağanı zeytin ağaçlarımızın kıymetini biliyoruz. Hayata uzattığımız, birlik ve sevginin simgesi zeytin dallarımızdan ürün topluyoruz. Bakımlarını titizlikle yaptırdığımız kök salma ilaçları, bakım ve özel sulama çalışmalarının ardından meyve vermeye başlayan bu anıt ağacımızın manevi bir özelliği var. Hızarcının önünde odun olmayı bekleyen bu zeytin kütüğü tam 800 yıllık yani 8 asırlık. Kim bilir 800 yıl önce bu ağaçtan toplanan zeytinleri kimler yedi? Dolayısıyla manevi bir hatırası da olan ağaçtan zeytin yeme şansına sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.
İLÇENİN SİMGESİ HALİNE GELDİ
Köklerinden yeniden doğuşun simgesi olan zeytin ağacının, tarım, çevre ve doğa duyarlılığı anlamında da ayrıca bir önemi olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Toroslarımıza dikildiği günden bu yana, her yıl yaklaşık 10-12 kilo ürün veren bu ağacımız, ilçemizin ve ilimizin simgelerinden biri haline geldiği için adına anıt ağaç diyoruz. Hem çevreye sahip çıkmak hem de farkındalık oluşturarak zeytin ağaçlarının yok olmaması yönünde yaptığımız bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anıt ağacımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnşallah daha çok uzun yıllar bu ağaçtan zeytin yiyeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Yıldız Teknik Üniversitesi akademik yıl açılış töreniYıldız Teknik Üniversitesi akademik yıl açılış töreni
Avcılardan Mehmetçiğe tam destekAvcılardan Mehmetçiğe tam destek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut cinayeti davasında müebbet hapis kararına savcılıktan itiraz

Emine Bulut davasında Başsavcılık’tan flaş hamle!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu bir ateşkes değildir

Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi olacak

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.