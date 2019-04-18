Koruma altındaki ağaçları kesen iki kardeş yakalandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, koruma altındaki şimşir ağaçlarını kestiği iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eldeş köyündeki ormanlık alanda ağaç kesildiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve orman muhafaza memurları, kardeş oldukları belirtilen H.U. ve S.U'yu, koruma altındaki şimşir ağaçlarını kestikleri sırada yakaladı.

Şüpheliler hakkında "Orman Kanununa muhalefet" ve "koruma altındaki ağaç türünü kesme" suçlarından adli ve idare işlem başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan bölgede 40 şimşir ağacının kesildiği tespit edildi.

