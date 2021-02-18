HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koruma altındaki altın yağmurcun kuşlarını avladılar

Koruma altındaki altın yağmurcun kuşlarını avladılar

18.02.2021 19:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve Küre Dağları Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen av kontrol faaliyetlerinde koruma altında olan 2 adet ‘altın yağmurcun kuşu’ vurduğu tespit edilen avcılar suçüstü yakalandı.Bartın’da Küre Dağları Milli Park Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal arazilerde sürdürülen av koruma kontrol faaliyetlerinde 3 kaçak avcı yakalandı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve Küre Dağları Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen av kontrol faaliyetlerinde koruma altında olan 2 adet ‘altın yağmurcun kuşu’ vurduğu tespit edilen avcılar suçüstü yakalandı.

Bartın’da Küre Dağları Milli Park Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal arazilerde sürdürülen av koruma kontrol faaliyetlerinde 3 kaçak avcı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Okçular köyünde yapılan av koruma kontrol faaliyeti esnasında 2 adet kaçak avcı suçüstü yakalanırken avcılık belgesi olmadığı anlaşılan avcıların koruma altında olan 2 adet Altın Yağmurcun Kuşu vurdukları tespit edildi. Merkeze bağlı Okçular köyündeki kontrollerde ise avcılık belgesi olmayan 1 avcı avlanırken yakalandı.

Okçular köyünde koruma altında olan altın yağmurcun kuşlarını vurdukları tespit edilen şahıslar hakkında; koruma altında olan hayvanları avlamak, avcılık belgesi olmadan avlanmak, av yasağına kapalı günde avlanmaktan idari para cezası uygulanacağı ve şahısların avda kullandıkları ruhsatsız tüfeklere el konulduğu öğrenildi.

Mekeçler köyünde yakalanan şahıs hakkında ise; avcılık belgesi olmadan avlanmak, ava kapalı günde avlanmak ve takozsuz silah kullanmaktan idari para cezası uygulanacağı, ayrıca avda kullanılan yarı otomatik av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Sızma girişiminde bulunan teröristler yakalandıSızma girişiminde bulunan teröristler yakalandı
45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?45 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 45?
1/

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Anne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorum

Anne- babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren sanık: Raporu adil bulmuyorum

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist sınırda yakalandı

Kızının ölüm emrini veren baba PKK'lı çıktı

Kızının ölüm emrini veren baba PKK'lı çıktı

İstanbul'da yine trafik kilit: 18.25 itibarıyla yüzde 63

İstanbul'da yine trafik kilit: 18.25 itibarıyla yüzde 63

Son Dakika: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişiminde bulunan teröristler yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.