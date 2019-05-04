Koruma altındaki çocuklardan, ‘Hayata Hamle’

Elazığ’da, bakım ve koruma altında kalan çocuklar satrançla hem hayata yeni hamle atmayı öğreniyor, hem de bir çok başarıya imza atıyor. 47 lisanslı sporcunun bulunduğu kurumda, en son yapılan satranç turnuvasında da 11 yaşındaki Miraç, 1 yıl önce başlamasına rağmen il birincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altındaki çocuklar, satranç oynayarak hem hayatlarına yeni arkadaşlar sokuyor, hem de önemli başarı elde ediyor. Kurumda kalan ve aralarında ana sınıfı ile lise öğrencisi bulunan çocukların ortak noktası satranç olurken, bu sayede hem zor zamanlarını atlatıyorlar hemde hayata yeni bir hamle atmayı öğreniyor.

Haftanın belirli günlerinde satranç eğitimi alan çocuklar, Elazığ ve Türkiye geneli yapılan yarışma ve turnuvalara katılarak çok sayıda kupa ve madalya kazanıyor. Elazığ’da en son düzenlenen, turnuvada da bu çocuklardan 11 yaşındaki Miraç, kendi kategorisinde il birincisi olarak arkadaşları ve kurumun göğsünü kabartacak önemli bir başarı elde etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi! Pedallar engelliler için döndü Geleceğin bilim adamları bu gençlerin arasından çıkacak

“47 lisanlı sporcumuz bulunmaktadır”

Çocukların millete ve devlete faydalı bireyler olarak yetişmeleri adına kurumlarda hizmet verdiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, “Kurumumuzda dezavantajlı ailelerden gelen anne ve babasını kaybetmiş olan çocuklar, burada devletimizin şefkatli kolları arasında hem eğitimine devam ediyor, hem de sağlık, psikolojik ve sportif aktiviteler yapıyorlar. Özellikle burada yüz akımız olan evlatlarımız satranç turnuvasında derece aldılar. 47 lisanlı sporcumuz bulunuyor. Elazığ’da en son yapılan satranç turnuvasında Miraç evladımız, kendi kategorisinde Elazığ birincisi olmuştur. Bu kategoride de bütün okullardan öğrenciler katılmış ve birinciliği bizim öğrencimiz almıştır. Diğer çocuklarımız da eğitim hayatlarının yanı sıra zamanı kaliteli geçirme adına da sosyal ve sportif aktiviteleri devam etmektedir” dedi.

Çocukların, Türkiye düzeyinde çok sayıda başarılarının olduğunu anımsatan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şahabettin Can ise “Satranç, çocukların olumlu düşünmesine, zeka gelişimine, derslerinde başarılı olmalarına, kişilik kazanımlarında önemli bir rol oynar. Bu tür turnuvalarda genelde okullarda okul takımları faaliyet yapmaktadır ama satrançta kuruluşumuzun da bir ekibi bulunmaktadır. Bu çocuklarımızın Türkiye düzeyinde de bir çok başarılı dereceler bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

“Herkese, satrancı tavsiye ediyoruz”

Satrancın çocuklar üzerinde bir çok faydasını gördüklerini ve bu yüzden tavsiye ettiklerini dile getiren Kurum görevlilerinden Oğuzhan Deniz de "Çocuklarımızın analitik yetenekleri gelişti. Sabrı öğrendiler ve derslerinde başarıları daha da arttı. Sürekli turnuvalara katılarak orada bir çok yeni arkadaşlık edindiler. Geniş bir aileleri oldu. Sosyalleşmeleri açısından da çok faydalı oldu. Çocuklarımız çok severek oynuyor. Yaklaşık 5 yıllık süreçte Türkiye birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve Elazığ’da da bir çok başarıları oldu. Bu onların kendilerine güvenini de arttırdı. O yüzden herkese satrancı tavsiye ediyoruz. Elazığ’da en son gerçekleştirilen satranç turnuvasında Miraç 11 yaş kategorisinde il birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Biz burada anaokulundan başlayarak 18 yaş gibi daha üst yaşlara kadar çocuklarımızla satranç çalışmaya devam ediyoruz. Hatta burada 18 yaşını geçen bir çocuğumuz satranç hakemliği yapıyor. Satrancı o kadar ki sevdiler ki, turnuvalara katılıp hakemlik yapıyor. Çocuklarımıza olumlu davranış kazandırması açısından herkese satrancı tavsiye ediyoruz”diye konuştu.