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Koruma altındaki çocukların balık tutma keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Muş'ta koruma altındaki çocuklar Murat Nehri kıyısında balık tutup piknik yaparak eğlendi

Muş'ta koruma altındaki çocuklar için balık tutma etkinliği düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Sosyal Uyum" projesi kapsamında düzenlenen etkinlik kapsamında, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde koruma altındaki, aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu çocuklar, Murat Nehri kıyısındaki piknik alanına götürüldü.

Çocuklar burada balık tuttu, piknik yapıp halay çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, koruma altındaki çocuklar için kültürel ve sportif faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Çocukların etkinlik kapsamında balık tutup piknik yaparak eğlendiğini belirten Bingölbalı, şöyle konuştu:

"Çocukları hayata kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Sokakta dilenen yabancı uyruklu çocuklar, koruyucu aileler tarafından bakım altına alınan çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Sokaktan aldığımız çocuklar için bir kütüphane oluşturduk. Kütüphanede kitap okuyacakları, rahatlıkla derslerine çalışabilecekleri ortam sağladık."

Çocuklar ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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