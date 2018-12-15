Koruma altındaki dağ keçisini vurup, boğazını kestiler

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve avlanması yasak olan dağ keçilerinden biri, kaçak avcılar tarafından silahla vurulduktan sonra boğazı kesildi.

Merkeze bağlı Çemçeli ve Başakçı köyleri arasındaki Rabat Vadisi'nde dün öğle saatlerinde, dağ keçisi ölüsü yol kenarında gizlenmiş halde bulundu. Erkek keçi ölüsünü bulan köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen Müdürlük görevlileri, nesli tükenme tehlikesi altında olan 7 yaşındaki dağ keçisinin, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldükten sonra boğazının kesildiğini belirledi. Görevliler, dağ keçisi ölüsünü alarak Müdürlüğe götürdü. Müdürlük, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye giden kaçak avcıların kimliklerinin belirlenip yakalanması için de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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