HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koruma altındaki gazeteciye 5 kez saldırdılar

Koruma altındaki gazeteciye 5 kez saldırdılar

19.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uzun süredir gazetecilik yapan Enver Zencirci, kendisinden istenilen başlık parası üzerine adli mercilere müracaat ederek koruma kararı aldırdı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uzun süredir gazetecilik yapan Enver Zencirci, kendisinden istenilen başlık parası üzerine adli mercilere müracaat ederek koruma kararı aldırdı. Karara rağmen son iki yılda gazeteci Zencirci ve yakınları tam 5. kez saldırıya uğramasına rağmen her defasında saldırganlar serbest bırakıldı.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Gazeteci Enver Zencirci ile oğlu ve abisi, 2 yıl içerisinde 5 defa Murat A. ve Aydın A. isimli şahısların saldırısına uğradı. Can güvenliği olmadığını söyleyen muhabir, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis koruması olmasına rağmen saldırıya uğrayan ve her defasında çeşitli yerlerinden yaralanan muhabir ve yakınları, hastanede tedavi edilirken saldırgan ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Son saldırı ise önceki gün yaşandı, korona testi için Viranşehir Devlet Hastanesine giden muhabir, iddiaya göre hastane bahçesinde Murat A. ile kardeşlerinin saldırısına uğradı. Saldırganların elinden kurtulan Enver Zencirci, aracıyla eve gitti. Bir süre sonra evin önüne gelen saldırganlar aracına taş ve sopalarla saldıran, Enver Zencirci’nin ve ağabeyinin evini kurşunladı. Evin önünde bulunan araca taş ve sopalarla saldırarak zarar veren saldırganlar Murat A., Aydın A ve 2 tanımadığı iki kişi, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Saldırılardan hafif yaralı olarak kurtulan muhabir, olay yerine polis çağırarak şahıslardan bir kez daha şikayetçi oldu. 6 aylık koruma kararı da bulunan muhabir Enver Zencirci, saldırıların talimatını verenin İhsan A olduğunu ileri sürdü. Hayatından endişe ettiğini söyleyen Enver Zencirci, emniyet yetkililerin hiç bir şekilde işlem yapmadığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e seslendi. Zencirci, "Bana ve çocuklarıma bir şey olursa sorumlu kim olacak. Biz hayatımdan endişe ediyoruz. Koruma kararı olmasına rağmen bana 5 kez saldıran bu şahısların yakalanamamasına bir anlam veremiyoruz. Mağdur olduğum halde beni ifadeye çağırıyorlar, sabaha kadar karakolda beklettiler. Ama saldırganlardan biri bile gözaltına alınmadı. Gözaltına alındığı zaman da ifadelerinin ardından tekrar serbest bırakılıyor" diye konuştu.
Yaşanan tüm saldırılara rağmen Murat A., Aydın A ve yanında bulunanlar diğer saldırganlar emniyetteki ifadesinin ardından her defasında serbest bırakılıyor.

Saldırı anı kamerada
Aracıyla muhabirin evinin etrafında dolaşan Murat A. ve diğer şahısların saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat A. isimli şahsın 41 ACS 823 plakalı araçla muhabiri ezmeye çalışması ve sonrasında ise araçtan inerek bıçakla kovalaması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyorMasumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi! Yaptıklarına kimse inanamıyor
Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasınGörüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Hastanede patlama: Ölü ve yaralılar var

Hastanede patlama: Ölü ve yaralılar var

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Rus ve Ukraynalı turistlerin aralıkta Demre'de deniz keyfi

Yer: Antalya... Aralıkta deniz keyfi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirildiler

Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 30 düştü

Ev ev gezip, tek tek tespit ettiler

Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.