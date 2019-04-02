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Koruma altındaki harabe ev otomobilin üzerine yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde koruma altındaki harabe ev bir otomobilin üzerine çöktü.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde koruma altındaki harabe ev bir otomobilin üzerine çöktü. Otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.
Olay, öğle saatlerinde ilçenin Camikebeir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan tarihi yapı son gönlerdeki aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı. Bu sırada iş yerinin yakınlarında Hüseyin Kumrubay’a ait 31 N 5343 plakalı araç, yıkılan tarihi evin molozları altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, arabada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Araç çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu molozların altından çıkarıldı.
Aracı molozlar altında kalan Hüseyin Kumrubay olaya tepki göstererek, "Hasar almış duvara herhangi bir önlem almamışlar, bende arabayı önüne park ettim, gördüğünüz gibi duvar arabanın üzerine yıkıldı. Tarihi evdir ama yalnızca kapıya tabelayı vurmuşlar o kadar” dedi
Çevre sakinleri de kuruma altına alınan tüm yapıların bakımsızlıktan dolayı tehlike saçtığını söyleyerek, yetkililerin önlem almasını istedi.

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