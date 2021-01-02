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  4. Koruma altındaki karacayı vuran şahsa 9 bin 685 TL para cezası

Koruma altındaki karacayı vuran şahsa 9 bin 685 TL para cezası

02.01.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Edirne’de, bir şahıs koruma altındaki yaban hayvan türlerinden olan bir karacayı avladığı gerekçesiyle 9 bin 685 TL para cezasına çarptırıldı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü koruma altındaki türlerden olan karacanın vurulduğu üzerine av sahasına Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edirne’de, bir şahıs koruma altındaki yaban hayvan türlerinden olan bir karacayı avladığı gerekçesiyle 9 bin 685 TL para cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü koruma altındaki türlerden olan karacanın vurulduğu üzerine av sahasına Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan titiz çalışmaların neticesinde, koruma altındaki yaban hayvan türlerinden olan karacayı vuran şahıs tespit edildi. Şahıs hakkında, yasak günde avlanmaktan bin 256 TL idari, 1 adet karaca ve 3 adet tahtalı kuşu vurmaktan 8 bin 429 TL tazminat cezası uygulandı.
Edirne DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederken, “İhbarı yaparak şahsın tespit edilmesinde yardımcı olan duyarlı avcılara ve bölgedeki vatandaşlara teşekkür ederiz” açıklamasında bulunuldu.

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