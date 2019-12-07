Koruma altındaki kelaynaklara 25 yavru katıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdür Vekili Mehmet Gürkaynak, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, istasyonda 1977 yılında 11 kelaynağın koruma altına alındığını hatırlattı.

Doğaya bırakılan kuşlardan bazılarının göç ettiği ve bazılarının da doğada yuva kurduğu tahmin ediliyor.

Birecik'teki istasyonda şubatta doğaya bırakılan 261 kelaynaktan 253'ü uzman personel tarafından haziran ayında yakalanarak kafeslere alındı. Kan örnekleri alınıp halkalama işlemleri yapılan kuşlardan bu yıl yuvaya 25 yavrunun katıldığı belirlendi.

Birecik'te 42 yıl önce 11 kelaynakla kurulan Kelaynak Üretme İstasyonunda, bu kuş türünün sayısının artması için çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Üreme dönemi olan şubat ayında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi olan haziranda tekrar kafeslere alınıyor.

YASİN DİKME - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan kelaynaklar, bu yıl 25 yavruyla kafeslerine döndü.

Bu kuşların sayılarının her yıl arttığını anlatan Gürkaynak, "Üreme dönemi başlangıç zamanı olan şubatta kafesleri, kapıları açarak kelaynakları doğaya salıyoruz. Bu yıl şubatta doğaya bıraktığımız 261 kelaynaktan 253'ü kafese alındı. Yapılan kontrollerde bu yıl yuvaya 25 yavrunun katıldığını belirledik. Doğal ortamda serbestçe uçan ve beslenen kelaynakları, istasyonumuzdaki kayalık ve tahta yuvalarda üredikten sonra haziranda kafeslere alıyoruz. İstasyon çevresinde bulunan mevcut 48 yuvaya bu yıl 20 yuva daha eklendi." dedi.

1930'lu yıllarda bölgede binin üzerinde kelaynak olduğunu, bu sayının yıllar geçtikçe düştüğünü belirten Gürkaynak, "Kuşların sayılarının azalma nedenleri arasında elektrik telleri, iklim şartları, zirai ilaçlama, avcılık ve doğanın tahrip edilmesi gösterilebilir." diye konuştu.

Gürkaynak kelaynakların zarar görmemesi için geçen yıl TEDAŞ tarafından Fırat Havzası'nda bulunan yüksek gerilim hatlarında çalışmalar yapıldığını hatırlatarak bu çalışmalar sayesinde elektrik tellerinden kaynaklı kuş ölümlerinin azaldığını dile getirdi.