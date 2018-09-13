Koruma altındaki kırmızı benekli alabalıklar zehirli otlarla katledildi

Emrah GÜL- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ERZURUM'un Aşkale ilçesinde kaynak suyunda yaşayan koruma altındaki kırmızı benekli alabalıklar, suya atılan bir tür zehirli ot nedeniyle öldü. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kırmızı benekli alabalıkların temiz ve berrak suda yaşadığını, bu ölümlerin insan müdahalesiyle yaşandığını söyledi. Aşkale'ye bağlı Düzyurt Mahallesi'ndeki kaynak suyu bölgesinde gezen Yusuf Çoban ve arkadaşları, onlarca cansız kırmızı benekli alabalık gördü. Balık ölümlerini arkadaşlarıyla görüntüleyen Çoban, çektiği videoyu bazı kamu kurumlarına gönderdi. Yusuf Çoban, son dönemde kaçak avcıların çoğaldığını belirterek, avcıların bilinçli bir şekilde yöredeki zehirli bir otu suya attığını iddia etti. Bölgede 'sığır otu' diye nitelendirilen bu otun salgıladığı zehrin sudaki tüm balıkların ölümüne neden olduğunu belirten Çoban, "Ottaki zehir, balıkları öldürüyor. Kaçak avcılar büyük balıkları toplayıp, küçüklerini ise almaya gerek bile duymuyor. Kimse bunun önüne geçemiyor. Bunu yapan insan olamaz" dedi. İNSAN MÜDAHALESİ SÖZ KONUSU Videoyu izleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise kırmızı benekli alabalıkların temiz ve berrak suda yaşan, koruma altında bir tür olduğunu söyledi. Suyun yerleşim bölgesi dışında yer aldığını, suda kirlik unsuru olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Alabalığın bu temiz suda ölmesi çok ilginç. Burada mutlaka insan müdahalesi olmuş. Ya suya elektrik verdiler ya da Anadolu'da yaygın bulunan zehirli otlarla suyu zehirleyip balıkların ölümüne neden oldular" diye konuştu. KORUMA ALTINDA BİR TÜR Kırmızı benekli alabalıkların azaldığına vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şöyle dedi: "Bu tür balıklar son yıllarda çok ender görülür hale geldi. Bu nedenle koruma altına alındı. Çok dikkat etmek lazım. İlgili birimlerin ölüm olmadan müdahale etmesi gerekir. Yapanlara büyük cezalar verilmeli. Bunları görünce çok üzülüyorum. Bu derelerde kirlenme söz konusu olmaz. Yer altından beslenirler ve yağışa endeksli değildirler. Bu tür şeylerin yaşanması insan müdahalesini gösteriyor ve çok üzücü. Bir katliam var, devletin buna müdahale etmesi gerekiyor."

